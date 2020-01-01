Изи катка (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

7.42020, Изи катка. Сезон 1. Серия 4
Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В деревне, в классе информатики местной школы, тренируется киберспортивная команда МБОУ СОШ-2 — пять симпатичных лузеров. Общая цель — прорваться в финал большого турнира по игре Warface. Но у каждого есть свои причины заняться киберспортом. Профессиональный геймер Влад вылетел из большого спорта из-за токсичного поведения. Лиза, студентка с ОКР, только в играх может все держать под контролем. Паша — сын богатых родителей, которым нет до него дела. Никита, друг и фанат Влада, хочет поддержать кумира. Кира, девушка из восточной семьи, протестует против традиций.
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
- ЕЧРежиссёр
Егор
Чичканов
- АХАктёр
Анвар
Халилулаев
- МШАктёр
Михаил
Шамков
- Актриса
Татьяна
Струженкова
- ДКАктёр
Денис
Корнух
- АЗАктриса
Ангелина
Загребина
- Актёр
Григорий
Дудник
- СГАктёр
Сергей
Грузинов
- КБАктёр
Кирилл
Белобородов
- АЕАктёр
Антон
Егоров
- Актриса
Яна
Есипович
- НКСценарист
Никита
Карцев
- ЕЧСценарист
Егор
Чичканов
- ЕПСценарист
Евгений
Пекач
- КАСценарист
Кирилл
Алехин
- КАПродюсер
Кирилл
Алехин
- ЕКПродюсер
Елена
Косенко
- ИСПродюсер
Илья
Серов
- ЕЧМонтажёр
Егор
Чичканов
- ВГОператор
Вадим
Гусев
- АЗКомпозитор
Антон
Залыгин