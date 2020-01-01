Изи катка (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Изи катка. Сезон 1. Серия 1
7.42020, Изи катка. Сезон 1. Серия 1
Комедия18+

В деревне, в классе информатики местной школы, тренируется киберспортивная команда МБОУ СОШ-2 — пять симпатичных лузеров. Общая цель — прорваться в финал большого турнира по игре Warface. Но у каждого есть свои причины заняться киберспортом. Профессиональный геймер Влад вылетел из большого спорта из-за токсичного поведения. Лиза, студентка с ОКР, только в играх может все держать под контролем. Паша — сын богатых родителей, которым нет до него дела. Никита, друг и фанат Влада, хочет поддержать кумира. Кира, девушка из восточной семьи, протестует против традиций.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг

5.5 КиноПоиск

