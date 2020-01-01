История России от А до Я с Николаем Борисовым (сериал, 2020) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Русская цивилизация. Религия
История России от А до Я с Николаем Борисовым
Русская цивилизация. Религия

8.82020, Русская цивилизация. Религия
О сериале

Цикл видеолекций "История России от А до Я" с участием доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой истории России до начала XIX века исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Николая Сергеевича Борисова.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг