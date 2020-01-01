История России от А до Я с Николаем Борисовым (сериал, 2020) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн

Империя без границ
История России от А до Я с Николаем Борисовым
1-й сезон
Империя без границ

8.82020, Империя без границ
Документальный12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Цикл видеолекций "История России от А до Я" с участием доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой истории России до начала XIX века исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Николая Сергеевича Борисова.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
13 мин / 00:13

