Нестор Летописец. «Откуда есть пошла русская земля»
Wink
Детям
История России от А до Я с Николаем Борисовым
1-й сезон
Нестор Летописец. «Откуда есть пошла русская земля»

История России от А до Я с Николаем Борисовым (сериал, 2020) сезон 1 серия 31 смотреть онлайн

8.82020, Нестор Летописец. «Откуда есть пошла русская земля»
Документальный18+

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О сериале

Цикл видеолекций "История России от А до Я" с участием доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой истории России до начала XIX века исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Николая Сергеевича Борисова.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
13 мин / 00:13

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