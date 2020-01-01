Александр Невский
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История России от А до Я с Николаем Борисовым
1-й сезон
Александр Невский

История России от А до Я с Николаем Борисовым (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.92020, Александр Невский
Документальные12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Цикл видеолекций "История России от А до Я" с участием доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой истории России до начала XIX века исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Николая Сергеевича Борисова.

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Страна
Россия
Жанр
Документальные
Качество
Full HD
Время
13 мин / 00:13

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