История России от А до Я с Николаем Борисовым
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История России от А до Я с Николаем Борисовым

История России от А до Я с Николаем Борисовым (сериал, 2020) смотреть онлайн

8.82020, История России от А до Я с Николаем Борисовым 1 сезон
Документальные12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Цикл видеолекций "История России от А до Я" с участием доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой истории России до начала XIX века исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Николая Сергеевича Борисова.

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