История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Автор «Терминатора» и «Аватара» вместе с известными режиссерами, сценаристами, актерами и художниками рассказывает, чем нас так привлекают фантастические истории. В числе гостей Стивен Спилберг, Ридли Скотт, Кристофер Нолан, Киану Ривз, Джордж Лукас и другие.



Космос, пришельцы, искусственный интеллект и путешествия во времени — лишь одни из немногих тем, которые поднимает научная фантастика. Что это: фантазия на тему возможного развития человечества или строгое предупреждение, куда его могут привести чрезмерные амбиции? Благодаря Джеймсу Кэмерону на свет появились одни из самых популярных фантастических франшиз, в которых страх смешивается с надеждой и оптимизмом. Вместе со знаменитыми коллегами по киноидустрии он расскажет, как жанр стал таким, каким мы его знаем сейчас, и что волновало фантастов разного времени.



Смотрите сериал «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.

