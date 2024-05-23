История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном. Сезон 1. Серия 6
История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном
1-й сезон
6-я серия
8.12018, Story of Science Fiction
Фантастика, Документальный12+
Автор «Терминатора» и «Аватара» вместе с известными режиссерами, сценаристами, актерами и художниками рассказывает, чем нас так привлекают фантастические истории. В числе гостей Стивен Спилберг, Ридли Скотт, Кристофер Нолан, Киану Ривз, Джордж Лукас и другие.

Космос, пришельцы, искусственный интеллект и путешествия во времени — лишь одни из немногих тем, которые поднимает научная фантастика. Что это: фантазия на тему возможного развития человечества или строгое предупреждение, куда его могут привести чрезмерные амбиции? Благодаря Джеймсу Кэмерону на свет появились одни из самых популярных фантастических франшиз, в которых страх смешивается с надеждой и оптимизмом. Вместе со знаменитыми коллегами по киноидустрии он расскажет, как жанр стал таким, каким мы его знаем сейчас, и что волновало фантастов разного времени.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Документальный
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.9 IMDb