WinkСериалыИсточник счастья1-й сезон2-я серия
Источник счастья (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
8.92012, Источник счастья. Серия 2
Мелодрама16+
Сезоны и серии
О сериале
За что бы ни взялась героиня фильма, она все делает самым лучшим образом. Иначе и быть не может, ведь она – повар, а значит, ее еда просто обязана быть вкусной и полезной. Но вот коллеги ее не одобряют: они не гнушаются и домой продукты унести, и масло неделями использовать. И вот уже ни одно заведение в городе не берет девушку на работу. В Москве она встречает отличного парня, родственную душу, такого же любящего свою работу повара, но воспринимает его только как друга. А влюбляется в проходимца, который не в состоянии ее оценить.
Сериал Источник счастья 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
4.6 КиноПоиск
- КШРежиссёр
Катя
Шагалова
- АПАктриса
Алеся
Пуховая
- АПАктёр
Александр
Павлов
- Актёр
Игорь
Ботвин
- Актриса
Татьяна
Лютаева
- АКАктёр
Анатолий
Котенёв
- ССАктёр
Сергей
Савенков
- ЮМАктриса
Юлианна
Михневич
- АДАктриса
Алла
Долгая
- ЕЖАктриса
Евгения
Жукович
- АКАктриса
Анжела
Кораблева
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- ЖБПродюсер
Жанна
Белецкая
- АЧХудожник
Александр
Чертович
- ИГХудожница
Ирина
Гришан
- ОСОператор
Олег
Сологуб
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко