Источник счастья (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

За что бы ни взялась героиня фильма, она все делает самым лучшим образом. Иначе и быть не может, ведь она – повар, а значит, ее еда просто обязана быть вкусной и полезной. Но вот коллеги ее не одобряют: они не гнушаются и домой продукты унести, и масло неделями использовать. И вот уже ни одно заведение в городе не берет девушку на работу. В Москве она встречает отличного парня, родственную душу, такого же любящего свою работу повара, но воспринимает его только как друга. А влюбляется в проходимца, который не в состоянии ее оценить.

