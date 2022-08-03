Ищейка (сериал, 2017) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Ищейка. Сезон 2. Серия 2
2017, Ищейка. Сезон 2. Серия 2
Детектив16+

О сериале

Подполковника полиции Александру Кушнир перевели из УВД крупного города в маленький приморский городок и назначили начальником уголовного розыска. Мужской коллектив насторожено относится к новому руководству. Но благодаря своей логике Александра успешно раскрывает тяжкие преступления. Она быстро завоевывает авторитет среди новых коллег.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

