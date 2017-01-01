Ищейка. Сезон 2. Серия 12
Wink
Сериалы
Ищейка
2-й сезон
12-я серия

Ищейка (сериал, 2017) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

2017, Ищейка. Сезон 2. Серия 12
Детективы16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Подполковника полиции Александру Кушнир перевели из УВД крупного города в маленький приморский городок и назначили начальником уголовного розыска. Мужской коллектив насторожено относится к новому руководству. Но благодаря своей логике Александра успешно раскрывает тяжкие преступления. Она быстро завоевывает авторитет среди новых коллег.

Сериал Ищейка 2 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ищейка»

Всё