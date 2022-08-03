Ищейка (сериал, 2015) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн
2015, Ищейка. Сезон 1. Серия 16
Детектив16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Подполковника полиции Александру Кушнир перевели из УВД крупного города в маленький приморский городок и назначили начальником уголовного розыска. Мужской коллектив насторожено относится к новому руководству. Но благодаря своей логике Александра успешно раскрывает тяжкие преступления. Она быстро завоевывает авторитет среди новых коллег.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Дмитрий
Брусникин
- АГРежиссёр
Андрей
Головков
- Актриса
Анна
Банщикова
- Актёр
Андрей
Казаков
- Актёр
Дмитрий
Куличков
- ВПАктёр
Владислав
Павлов
- ВНАктёр
Владимир
Николенко
- Актёр
Эдуард
Чекмазов
- Актёр
Александр
Макогон
- Актёр
Денис
Бургазлиев
- МШАктёр
Михаил
Шкамаридин
- ЯМАктёр
Ярослав
Маланин
- Актёр
Сергей
Гурьев
- ВАСценарист
Владимир
Аркуша
- ДЧСценарист
Денис
Червяков
- СССценарист
Сергей
Степанов
- СФСценарист
Светлана
Фричинская
- ДЛПродюсер
Дарья
Лаврова
- Продюсер
Влад
Ряшин
- Продюсер
Филипп
Брусникин
- АГПродюсер
Анна
Гаспарян
- ГТХудожник
Григор
Тер-Месропян
- СФМонтажёр
Сергей
Федотов
- ВЮМонтажёр
Вячеслав
Юдин
- СБОператор
Сергей
Бледнов
- ИДОператор
Илья
Дёмин
- ИДКомпозитор
Илья
Духовный
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков