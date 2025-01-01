Ирландская кровь (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Фиона, успешный американский адвокат, едет в Ирландию, получив таинственное письмо от отца, с которым она много лет не общалась. Детектив «Ирландская кровь» — сериал с Алисией Сильверстоун о секретах маленького прибрежного городка.
Фиона Шарп работает в Лос-Анджелесе адвокатом и занимается бракоразводными делами. Когда она была совсем ребенком, ее отец Деклан бросил семью, и с тех пор она затаила на него глубокую обиду. Но вот спустя тридцать лет Фиона получает от родителя таинственное письмо. Она едет в Ирландию, где надеется найти отца и высказать все, что у нее накопилось в душе. Однако, добравшись до маленького города, откуда ей пришло письмо, она узнает, что Деклан пропал при загадочных обстоятельствах, и никто из местных жителей даже не знает, что у него была дочь. Теперь Фионе предстоит узнать, что произошло на самом деле и какие тайны хранил ее отец.
Чтобы присоединиться к ее расследованию, смотрите сериал «Ирландская кровь» в подписке Amediateka на Wink.
Сериал Ирландская кровь 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
