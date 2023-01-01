Wink
Сериалы
Ирландская кровь
Актёры и съёмочная группа сериала «Ирландская кровь»

Актёры и съёмочная группа сериала «Ирландская кровь»

Актёры

Алисия Сильверстоун

Алисия Сильверстоун

Alicia Silverstone
АктрисаFiona Sharpe
Джульет Амара

Джульет Амара

Djouliet Amara
АктрисаTess
Венди Крюсон

Венди Крюсон

Wendy Crewson
Актриса
Рут Кодд

Рут Кодд

Ruth Codd
Актриса
Барри Джон Кинселла

Барри Джон Кинселла

Barry John Kinsella
АктёрLeo Travers
Дирбла Моллой

Дирбла Моллой

Dearbhla Molloy
Актриса
Стефен Хоган

Стефен Хоган

Stephen Hogan
АктёрFinn Murphy
Винсент Уолш

Винсент Уолш

Vincent Walsh
АктёрJohnny McIntyre
Джон Доран

Джон Доран

John Doran
АктёрCon
Фэйт Делани

Фэйт Делани

Faith Delaney
АктрисаYoung Fiona Sharpe

Сценаристы

Кристина Рэй

Кристина Рэй

Christina Ray
Сценарист

Продюсеры

Скотт Гарви

Скотт Гарви

Scott Garvie
Продюсер
Кристина Дженнингс

Кристина Дженнингс

Christina Jennings
Продюсер
Пол Лутс

Пол Лутс

Paul Lutz
Продюсер
Аарон Мартин

Аарон Мартин

Aaron Martin
Продюсер

Художники

Мона Мэй

Мона Мэй

Mona May
Художница
Тара Ван Зиль

Тара Ван Зиль

Tara Van Zyl
Художница

Монтажёры

Лиза Грутенбоер

Лиза Грутенбоер

Lisa Grootenboer
Монтажёр