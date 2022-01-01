INТУРИСТЫ. Сезон 2. Серия 6
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INТУРИСТЫ
2-й сезон
6-я серия
8.52022, INТУРИСТЫ. Сезон 2. Серия 6
ТВ-шоу16+

INТУРИСТЫ (сериал, 2022) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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Сюжет

Звезда «Кухни» Мария Горбань и комик Алексей Кривеня открывают самые неожиданные и экзотические достопримечательности нашей страны в новом тревел-шоу «Inтуристы».

Ведущим предстоит исследовать российские моря и пустыни, проехать на скоростном катере по Сулакскому каньону, охотиться за янтарем и освоить технику плетения дагестанских ковров, наблюдать за северным сиянием и погрузиться в Северный Ледовитый океан. И в процессе выяснить, что в самых разных уголках России есть места, которые готовы покорить сердца даже самых взыскательных туристов.

Сериал INТУРИСТЫ 2 сезон 6 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг

7.6 КиноПоиск