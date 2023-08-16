INТУРИСТЫ (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн

Звезда «Кухни» Мария Горбань и комик Алексей Кривеня открывают самые неожиданные и экзотические достопримечательности нашей страны в новом тревел-шоу «Inтуристы».



Ведущим предстоит исследовать российские моря и пустыни, проехать на скоростном катере по Сулакскому каньону, охотиться за янтарем и освоить технику плетения дагестанских ковров, наблюдать за северным сиянием и погрузиться в Северный Ледовитый океан. И в процессе выяснить, что в самых разных уголках России есть места, которые готовы покорить сердца даже самых взыскательных туристов.

