INТУРИСТЫ (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн
8.62022, INТУРИСТЫ. Сезон 2 6 серий
Реалити - шоу18+
О сериале
Звезда «Кухни» Мария Горбань и комик Алексей Кривеня открывают самые неожиданные и экзотические достопримечательности нашей страны в новом тревел-шоу «Inтуристы».
Ведущим предстоит исследовать российские моря и пустыни, проехать на скоростном катере по Сулакскому каньону, охотиться за янтарем и освоить технику плетения дагестанских ковров, наблюдать за северным сиянием и погрузиться в Северный Ледовитый океан. И в процессе выяснить, что в самых разных уголках России есть места, которые готовы покорить сердца даже самых взыскательных туристов.
СтранаРоссия
ЖанрРеалити - шоу
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