Инъекция любви. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Инъекция любви
1-й сезон
3-я серия

Инъекция любви (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

9.02024, Инъекция любви. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Все мечты и надежды на счастье молодого хирурга Анны Пироговой рушатся в одночасье: в разгар медового месяца она узнаёт, что у мужа есть вторая семья — от него беременна одна из пациенток больницы, а ближайшая подруга и коллега Анны всё знала и скрыла от неё. Столкнувшись с полным непониманием матери, которая считает, что Кирилл любит Анну и они прекрасная пара, девушка решает уехать к отцу, с которым не виделась больше десяти лет. Однако переезд в маленький город не решает проблемы, а только обостряет их. Между Анной и её отцом возникают конфликты и нет взаимопонимания. Разбираясь с медицинскими проблемами своих пациентов, Анна невольно вовлекается в их личные истории и шаг за шагом приходит к гармонии с собой и окружающим миром.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.1 КиноПоиск