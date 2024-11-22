WinkСериалыИнъекция любви1-й сезон2-я серия
Инъекция любви (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.02024, Инъекция любви. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама18+
Сезоны и серии
- 18+49 мин
Инъекция любви
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+50 мин
Инъекция любви
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+49 мин
Инъекция любви
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+49 мин
Инъекция любви
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+49 мин
Инъекция любви
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+49 мин
Инъекция любви
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+49 мин
Инъекция любви
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+49 мин
Инъекция любви
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Все мечты и надежды на счастье молодого хирурга Анны Пироговой рушатся в одночасье: в разгар медового месяца она узнаёт, что у мужа есть вторая семья — от него беременна одна из пациенток больницы, а ближайшая подруга и коллега Анны всё знала и скрыла от неё. Столкнувшись с полным непониманием матери, которая считает, что Кирилл любит Анну и они прекрасная пара, девушка решает уехать к отцу, с которым не виделась больше десяти лет. Однако переезд в маленький город не решает проблемы, а только обостряет их. Между Анной и её отцом возникают конфликты и нет взаимопонимания. Разбираясь с медицинскими проблемами своих пациентов, Анна невольно вовлекается в их личные истории и шаг за шагом приходит к гармонии с собой и окружающим миром.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск