Игры в подкидного. Сезон 1. Серия 13
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Игры в подкидного
1-й сезон
13-я серия

Игры в подкидного (сериал, 2001) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

7.92001, Игры в подкидного. Сезон 1. Серия 13
Криминал18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Недавнее прошлое - с начала перестройки и почти до сегодняшних дней. Время смуты, период накопления капитала, разборок, переоценки всех старых ценностей, приобретений новых...

Герои фильма в середине восьмидесятых вместе со всей страной начинают новую жизнь - стремительно прорываясь через все испытания, которые приготовила эпоха. Они не ущемлены излишними моральными принципами, но с каждым своим шагом в погоне за бешеными деньгами они берут на душу грех и осознают это.

Страна
Россия
Жанр
Криминал
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.8 IMDb