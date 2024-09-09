Игры в подкидного (сериал, 2001) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
8.02001, Игры в подкидного. Сезон 1. Серия 9
Криминал18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
О сериале
Недавнее прошлое - с начала перестройки и почти до сегодняшних дней. Время смуты, период накопления капитала, разборок, переоценки всех старых ценностей, приобретений новых...
Герои фильма в середине восьмидесятых вместе со всей страной начинают новую жизнь - стремительно прорываясь через все испытания, которые приготовила эпоха. Они не ущемлены излишними моральными принципами, но с каждым своим шагом в погоне за бешеными деньгами они берут на душу грех и осознают это.
