Игры в подкидного (сериал, 2001) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Игры в подкидного. Сезон 1. Серия 6
Игры в подкидного
1-й сезон
6-я серия

8.02001, Игры в подкидного. Сезон 1. Серия 6
Криминал18+
Недавнее прошлое - с начала перестройки и почти до сегодняшних дней. Время смуты, период накопления капитала, разборок, переоценки всех старых ценностей, приобретений новых...

Герои фильма в середине восьмидесятых вместе со всей страной начинают новую жизнь - стремительно прорываясь через все испытания, которые приготовила эпоха. Они не ущемлены излишними моральными принципами, но с каждым своим шагом в погоне за бешеными деньгами они берут на душу грех и осознают это.

Россия
Криминал
43 мин / 00:43

5.4 КиноПоиск
5.8 IMDb