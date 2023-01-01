Игры в подкидного
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Игры в подкидного

Игры в подкидного (сериал, 2001) смотреть онлайн

8.62001, Игры в подкидного 1 сезон
Криминал18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Недавнее прошлое - с начала перестройки и почти до сегодняшних дней. Время смуты, период накопления капитала, разборок, переоценки всех старых ценностей, приобретений новых...

Герои фильма в середине восьмидесятых вместе со всей страной начинают новую жизнь - стремительно прорываясь через все испытания, которые приготовила эпоха. Они не ущемлены излишними моральными принципами, но с каждым своим шагом в погоне за бешеными деньгами они берут на душу грех и осознают это.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Криминал

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
4.6 IMDb