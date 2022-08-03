Игрушка для взрослых. Сезон 1. Серия 7
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Сериалы
Игрушка для взрослых
1-й сезон
7-я серия
7.22021, Made for Love
Фантастика, Триллер18+

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Игрушка для взрослых (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

О сериале

Хэйзел Грин сбегает от миллиардера-социопата после десяти лет токсичного брака. Но свобода оказывается «подделкой»: Хэйзел обнаруживает, что супруг вживил в ее мозг чип, который позволяет отслеживать не только ее местоположение, но также мысли и чувства. В поисках хоть какого-нибудь убежища она отправляется в свой Богом забытый родной город, где живет ее вдовствующий отец и… его секс-кукла.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игрушка для взрослых»