7.22021, Made for Love
Фантастика, Триллер18+
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Игрушка для взрослых (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
О сериале
Хэйзел Грин сбегает от миллиардера-социопата после десяти лет токсичного брака. Но свобода оказывается «подделкой»: Хэйзел обнаруживает, что супруг вживил в ее мозг чип, который позволяет отслеживать не только ее местоположение, но также мысли и чувства. В поисках хоть какого-нибудь убежища она отправляется в свой Богом забытый родной город, где живет ее вдовствующий отец и… его секс-кукла.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Драма, Триллер
КачествоFull HD
Время27 мин / 00:27
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.9 IMDb
- СЛРежиссёр
Стефани
Лэйн
- ДфРежиссёр
Дэйзи
фон Шерлер Майер
- АДРежиссёр
Алетеа
Джонс
- Актриса
Кристин
Милиоти
- Актёр
Билли
Магнуссен
- ДБАктёр
Дэн
Баккедаль
- Актриса
Нома
Думезвени
- Актёр
Рэй
Романо
- КФАктёр
Калеб
Фут
- ШДАктёр
Шарунас
Джексон
- ДДАктёр
Дач-Барр
Джонсон
- КУАктриса
Ким
Уитли
- КДАктёр
Крис
Диамантополос
- КЛСценарист
Кристина
Ли
- Сценарист
Патрик
Соммервиль
- СМСценарист
Сара
МакКэррон
- ШБПродюсер
Шепард
Бучер
- КЛПродюсер
Кристина
Ли
- АНПродюсер
Алисса
Наттинг
- ДДПродюсер
Джанет
Дж. Кнутсен
- ДФХудожник
Джордан
Феррер
- ЭММонтажёр
Энди
Морриш
- ЭММонтажёр
Энтони
МакЭфи
- НГОператор
Натаниель
Гудман
- БМОператор
Брэндон
Мастрипполито
- КЧКомпозитор
Кифес
Чанция