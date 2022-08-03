Хэйзел Грин сбегает от миллиардера-социопата после десяти лет токсичного брака. Но свобода оказывается «подделкой»: Хэйзел обнаруживает, что супруг вживил в ее мозг чип, который позволяет отслеживать не только ее местоположение, но также мысли и чувства. В поисках хоть какого-нибудь убежища она отправляется в свой Богом забытый родной город, где живет ее вдовствующий отец и… его секс-кукла.

