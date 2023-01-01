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Игрушка для взрослых
Актёры и съёмочная группа сериала «Игрушка для взрослых»

Актёры и съёмочная группа сериала «Игрушка для взрослых»

Режиссёры

Стефани Лэйн

Стефани Лэйн

Stephanie Laing
Режиссёр
Дэйзи фон Шерлер Майер

Дэйзи фон Шерлер Майер

Daisy von Scherler Mayer
Режиссёр
Алетеа Джонс

Алетеа Джонс

Alethea Jones
Режиссёр

Актёры

Кристин Милиоти

Кристин Милиоти

Cristin Milioti
АктрисаHazel Green
Билли Магнуссен

Билли Магнуссен

Billy Magnussen
АктёрByron Gogol
Дэн Баккедаль

Дэн Баккедаль

Dan Bakkedahl
АктёрHerringbone
Нома Думезвени

Нома Думезвени

Noma Dumezweni
АктрисаFiffany Hodeck
Рэй Романо

Рэй Романо

Ray Romano
АктёрHerbert Green
Калеб Фут

Калеб Фут

Caleb Foote
АктёрBennett Hobbes
Шарунас Джексон

Шарунас Джексон

Sarunas J. Jackson
АктёрJay
Дач-Барр Джонсон

Дач-Барр Джонсон

Dutch Johnson
АктёрBruce
Ким Уитли

Ким Уитли

Kym Whitley
АктрисаJudiff
Крис Диамантополос

Крис Диамантополос

Chris Diamantopoulos
АктёрAgent Hank Walsh

Сценаристы

Кристина Ли

Кристина Ли

Christina Lee
Сценарист
Патрик Соммервиль

Патрик Соммервиль

Patrick Somerville
Сценарист
Сара МакКэррон

Сара МакКэррон

Sarah McCarron
Сценарист

Продюсеры

Шепард Бучер

Шепард Бучер

Shepard Boucher
Продюсер
Кристина Ли

Кристина Ли

Christina Lee
Продюсер
Алисса Наттинг

Алисса Наттинг

Alissa Nutting
Продюсер
Джанет Дж. Кнутсен

Джанет Дж. Кнутсен

Janet G. Knutsen
Продюсер

Художники

Джордан Феррер

Джордан Феррер

Jordan Ferrer
Художник

Монтажёры

Энди Морриш

Энди Морриш

Andy Morrish
Монтажёр
Энтони МакЭфи

Энтони МакЭфи

Anthony McAfee
Монтажёр

Операторы

Натаниель Гудман

Натаниель Гудман

Nathaniel Goodman
Оператор
Брэндон Мастрипполито

Брэндон Мастрипполито

Brandon Mastrippolito
Оператор

Композиторы

Кифес Чанция

Кифес Чанция

Keefus Ciancia
Композитор