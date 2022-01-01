Halo. Сезон 1. Серия 2
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1-й сезон
2-я серия
9.02022, Halo. Сезон 1. Серия 2
Фантастика, Боевики18+
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Halo (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Масштабный фантастический боевик по мотивам знаменитой серии шутеров — о борьбе людей с религиозным союзом инопланетян под названием Ковенант.

2552 год. Мятежная колония людей на планете Мадригал подвергается безжалостной атаке со стороны Ковенанта — религиозного объединения нескольких инопланетных рас, находящегося в состоянии войны с человечеством. Чтобы отразить нападение, на Мадригал также прибывает отряд Спартанцев, генетически усовершенствованных солдат, наводящих ужас на всех врагов Космического командования объединенных наций, будь то пришельцы или люди, борющиеся за независимость. Ковенант и Спартанцы охотятся за загадочным артефактом, способным изменить ход войны. Когда Мастер Чиф, лидер отряда элитных воинов, дотрагивается до этого предмета, внутри него что-то необратимо меняется. Тем временем воспитанная Ковенантом девушка Маки готовится к важной шпионской миссии, которая должна положить человечеству конец.

Добьется ли она успеха и как артефакт повлияет на Чифа, расскажет Halo — сериал 2022 года смотреть онлайн вы можете в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Halo»

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