Halo (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Halo
1-й сезон
3-я серия
8.92022, Halo. Сезон 1. Серия 3
Фантастика, Боевик18+
Фантастический боевик о борьбе людей с инопланетянами «Halo». Смотрите сериал Halo в подписке Amediateka на Wink.

В 2552 году человеческая колония на планете Мадригал сталкивается с нападением религиозного союза инопланетян, известного как Ковенант. Чтобы защитить колонию, Космическое Командование Объединенных Наций отправляет отряд спартанцев — генетически улучшенных солдат, способных уничтожить врагов человечества — к последним относятся и пришельцы, и борцы за независимость. Маки, воспитанница Ковенанта, готовится к важной разведывательной миссии, которая может положить конец человечеству. Мастер Чиф, лидер спартанцев, добирается до загадочного артефакта, и его жизнь и будущее Вселенной меняются навсегда. Судьбу героев определит исход противостояния между Ковенантом и спартанцами за обладание бесценным артефактом.

Чьей победой закончится эта жестокая борьба? Смотрите 1 сезон сериала Halo в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb

