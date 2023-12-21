Halo (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Фантастический боевик о борьбе людей с инопланетянами «Halo». Смотрите сериал Halo в подписке Amediateka на Wink.
В 2552 году человеческая колония на планете Мадригал сталкивается с нападением религиозного союза инопланетян, известного как Ковенант. Чтобы защитить колонию, Космическое Командование Объединенных Наций отправляет отряд спартанцев — генетически улучшенных солдат, способных уничтожить врагов человечества — к последним относятся и пришельцы, и борцы за независимость. Маки, воспитанница Ковенанта, готовится к важной разведывательной миссии, которая может положить конец человечеству. Мастер Чиф, лидер спартанцев, добирается до загадочного артефакта, и его жизнь и будущее Вселенной меняются навсегда. Судьбу героев определит исход противостояния между Ковенантом и спартанцами за обладание бесценным артефактом.
Чьей победой закончится эта жестокая борьба? Смотрите 1 сезон сериала Halo в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоFull HD
Время56 мин / 00:56
Рейтинг
- ОБРежиссёр
Отто
Батхёрст
- Режиссёр
Джонатан
Либесман
- Режиссёр
Роэль
Рейн
- ДГРежиссёр
Дэнни
Гордон
- Актёр
Пабло
Шрайбер
- ШААктриса
Шабана
Азми
- НКАктриса
Наташа
Кулзач
- ОГАктриса
Олив
Грэй
- ЕХАктриса
Ерин
Ха
- НМАктриса
Наташа
Макэлхоун
- БКАктёр
Бентли
Калу
- ККАктриса
Кейт
Кеннеди
- Актриса
Чарли
Мерфи
- ДСАктёр
Дэнни
Сапани
- СКСценарист
Стивен
Кэйн
- ОБПродюсер
Отто
Батхёрст
- ДФПродюсер
Дэррил
Фрэнк
- СБХудожница
Софи
Бечер
- РДМонтажёр
Родерик
Диогрэйдс
- КВОператор
Карл
Вальтер Линденлауб
- ЭКОператор
Эрик
Кресс
- ЭУОператор
Эд
Уайлд
- ШККомпозитор
Шон
Коллери
- ЭМКомпозитор
Этьен
Монсежон