Halo (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Фантастический боевик о борьбе людей с инопланетянами «Halo».



В 2552 году человеческая колония на планете Мадригал сталкивается с нападением религиозного союза инопланетян, известного как Ковенант. Чтобы защитить колонию, Космическое Командование Объединенных Наций отправляет отряд спартанцев — генетически улучшенных солдат, способных уничтожить врагов человечества — к последним относятся и пришельцы, и борцы за независимость. Маки, воспитанница Ковенанта, готовится к важной разведывательной миссии, которая может положить конец человечеству. Мастер Чиф, лидер спартанцев, добирается до загадочного артефакта, и его жизнь и будущее Вселенной меняются навсегда. Судьбу героев определит исход противостояния между Ковенантом и спартанцами за обладание бесценным артефактом.



