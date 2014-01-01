Грузовичок Лева (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

19. Лёва и скутер
19. Лёва и скутер
Развивающий мультсериал для самых маленьких, в котором юный грузовик собирает автомобильную технику, дороги и даже здания. Грузовичок Лева приезжает из своего домика на детскую площадку. В его кузове — набор деталей, из которых каждый раз получается что-то новое: автобус, ракета, вокзал, уборщик и многое другое. Со временем у Левы появляются помощники-роботы, а зрители всегда могут принять участие в сборке и поискать недостающие детали на экране. Смотреть все серии мультсериала «Грузовичок Лева» подряд можно на Wink онлайн в хорошем качестве.

