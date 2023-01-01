Грузовичок Лева
Wink
Детям
Грузовичок Лева
8.82014, Грузовичок Лева 1 сезон
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Большие приключения маленького героя. Развивающий мультсериал, ставший хитом среди юной аудитории

Мультфильм Грузовичок Лева смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

«Грузовичок Лева» — мультсериал для самых маленьких, который помогает малышам развивать пространственное мышление и внимательность, а также знакомит с предметами окружающего мира.

Каждую серию синий грузовичок и его помощница (актриса Ольга Жуланова) собирают из деталей конструктора различный транспорт и бытовую технику. Некоторые детали Лева привозит сам, а другие могут потеряться в песочнице. Задача юного зрителя — вместе с Левой и его помощницей найти недостающие части, послушать песенку про новый предмет и применить смекалку, чтобы подсказать грузовичку, как правильно разместить фрагменты будущей модели. Рекомендовано для зрителей от 0 до 3 лет.

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