Мультфильм Грузовичок Лева смотреть онлайн

Сюжет

«Грузовичок Лева» — мультсериал для самых маленьких, который помогает малышам развивать пространственное мышление и внимательность, а также знакомит с предметами окружающего мира.



Каждую серию синий грузовичок и его помощница (актриса Ольга Жуланова) собирают из деталей конструктора различный транспорт и бытовую технику. Некоторые детали Лева привозит сам, а другие могут потеряться в песочнице. Задача юного зрителя — вместе с Левой и его помощницей найти недостающие части, послушать песенку про новый предмет и применить смекалку, чтобы подсказать грузовичку, как правильно разместить фрагменты будущей модели. Рекомендовано для зрителей от 0 до 3 лет.



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