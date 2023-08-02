Грузовичок Лева (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 118 смотреть онлайн бесплатно

Грузовичок Лева. Сезон 1. Домик для лошадей
Грузовичок Лева
1-й сезон
118-я серия
8.82014, Грузовичок Лева. Сезон 1. Домик для лошадей
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

О сериале

Развивающий мультсериал для самых маленьких, в котором юный грузовик собирает автомобильную технику, дороги и даже здания. Грузовичок Лева приезжает из своего домика на детскую площадку. В его кузове — набор деталей, из которых каждый раз получается что-то новое: автобус, ракета, вокзал, уборщик и многое другое. Со временем у Левы появляются помощники-роботы, а зрители всегда могут принять участие в сборке и поискать недостающие детали на экране. онлайн в хорошем качестве

Страна
Россия
Жанр
Развивающие, Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

8.3 КиноПоиск