Грузовичок Лева (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 75 смотреть онлайн

Развивающий мультсериал для самых маленьких, в котором юный грузовик собирает автомобильную технику, дороги и даже здания. Грузовичок Лева приезжает из своего домика на детскую площадку. В его кузове — набор деталей, из которых каждый раз получается что-то новое: автобус, ракета, вокзал, уборщик и многое другое. Со временем у Левы появляются помощ�ники-роботы, а зрители всегда могут принять участие в сборке и поискать недостающие детали на экране. онлайн в хорошем качестве





Сериал Грузовичок Лева 1 сезон 75 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.