13. Снегокат
Wink
Детям
Грузовичок Лева
1-й сезон
13. Снегокат
8.82014, 13. Снегокат
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

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Грузовичок Лева (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Развивающий мультсериал для самых маленьких, в котором юный грузовик собирает автомобильную технику, дороги и даже здания. Грузовичок Лева приезжает из своего домика на детскую площадку. В его кузове — набор деталей, из которых каждый раз получается что-то новое: автобус, ракета, вокзал, уборщик и многое другое. Со временем у Левы появляются помощники-роботы, а зрители всегда могут принять участие в сборке и поискать недостающие детали на экране. Смотреть все серии мультсериала «Грузовичок Лева» подряд можно на Wink онлайн в хорошем качестве.

Страна
Кипр
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг

8.4 КиноПоиск