Госпиталь Валле Норте. Сезон 1. Серия 4
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Госпиталь Валле Норте
1-й сезон
4-я серия

Госпиталь Валле Норте (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

8.32019, Valle Norte Hospital
Драмы, Комедии18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Пола Диаз — выдающаяся специалистка, которая становится главой хирургического отделения в престижном госпитале Валле Норте. В ее планах — сделать его образцовым в стране, и ради этого она готова идти на непопулярные решения, которые поначалу настраивают подчиненных против нее. Однако команда, состоящая из лучших хирургов Испании, постепенно начинает ценить новое руководство.

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Информация

Страна
Испания
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Госпиталь Валле Норте»