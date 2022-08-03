Госпиталь Валле Норте (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
8.52019, Valle Norte Hospital
Драма, Комедия18+
Сезоны и серии
- 18+73 мин
Госпиталь Валле Норте
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+68 мин
Госпиталь Валле Норте
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+70 мин
Госпиталь Валле Норте
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+72 мин
Госпиталь Валле Норте
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+74 мин
Госпиталь Валле Норте
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+74 мин
Госпиталь Валле Норте
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+70 мин
Госпиталь Валле Норте
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+72 мин
Госпиталь Валле Норте
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+75 мин
Госпиталь Валле Норте
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+78 мин
Госпиталь Валле Норте
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
О сериале
Пола Диаз — выдающаяся специалистка, которая становится главой хирургического отделения в престижном госпитале Валле Норте. В ее планах — сделать его образцовым в стране, и ради этого она готова идти на непопулярные решения, которые поначалу настраивают подчиненных против нее. Однако команда, состоящая из лучших хирургов Испании, постепенно начинает ценить новое руководство.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ХМРежиссёр
Хуан
Мануэль Родригес Пачон
- ПРРежиссёр
Перис
Романо
- АХАктриса
Александра
Хименес
- ХЛАктёр
Хосе
Луис Гарсия Перес
- ГОАктёр
Горка
Очоа
- ТУАктриса
Тереса
Уртадо де Ори
- СМАктёр
Серхио
Мур
- ДМАктёр
Даниэль
Муриэль
- НСАктриса
Наталия
Санчес
- ВГАктриса
Веки
Г. Велилья
- ПКАктриса
Пилар
Кано
- ЛХАктриса
Лусия
Хименес
- БАСценарист
Барбара
Альпуэнте
- ААСценарист
Анхела
Армеро
- ПБСценарист
Пабло
Баррера
- АФПродюсер
Адриана
Фрейд
- ХГПродюсер
Хавьер
Гарсия Диас
- МКХудожница
Мерседес
Каналес
- ДТМонтажёр
Давид
Томас