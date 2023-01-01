Госпиталь Валле Норте (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Пола Диаз — выдающаяся специалистка, которая становится главой хирургического отделения в престижном госпитале Валле Норте. В ее планах — сделать его образцовым в стране, и ради этого она готова идти на непопулярные решения, которые поначалу настраивают подчиненных против нее. Однако команда, состоящая из лучших хирургов Испании, постепенно начинает ценить новое руководство.



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