Госпиталь Валле Норте (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Пола Диаз — выдающаяся специалистка, которая становится главой хирургического отделения в престижном госпитале Валле Норте. В ее планах — сделать его образцовым в стране, и ради этого она готова идти на непопулярные решения, которые поначалу настраивают подчиненных против нее. Однако команда, состоящая из лучших хирургов Испании, постепенно начинает ценить новое руководство.



