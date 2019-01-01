Госпиталь Валле Норте (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Госпиталь Валле Норте. Сезон 1. Серия 1
8.42019, Valle Norte Hospital
Драма, Комедия18+

Пола Диаз — выдающаяся специалистка, которая становится главой хирургического отделения в престижном госпитале Валле Норте. В ее планах — сделать его образцовым в стране, и ради этого она готова идти на непопулярные решения, которые поначалу настраивают подчиненных против нее. Однако команда, состоящая из лучших хирургов Испании, постепенно начинает ценить новое руководство.

Страна
Испания
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb

