Город особого назначения (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Их вызывают в ситуациях, когда другие спецслужбы бессильны. Именно в группе «Город» и служат наши герои. Их набрали в отряд из других специальных подразделений МВД, ФСБ и армии. Все он прошли тяжелейший отбор и соответствуют жeстким критериям: офицерское звание, идеальное здоровье, психологическая устойчивость, высокий интеллект, способность брать на себя ответственность и проявлять инициативу. Порой за считанные минуты героям приходится рассмотреть все варианты решения проблемы, чтобы выбрать единственно верный путь и обязательно выполнить поставленную задачу.



Сериал �Город особого назначения 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.