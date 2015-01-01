Город особого назначения (сериал, 2015) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно
8.82015, Город особого назначения. Сезон 1. Серия 10
Боевики18+
Сезоны и серии
- 18+47 мин
Город особого назначения
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+47 мин
Город особого назначения
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+47 мин
Город особого назначения
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+48 мин
Город особого назначения
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+47 мин
Город особого назначения
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+47 мин
Город особого назначения
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+46 мин
Город особого назначения
Сезон 1 Серия 7Беспла�тно
- 18+47 мин
Город особого назначения
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+47 мин
Город особого назначения
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+47 мин
Город особого назначения
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+48 мин
Город особого назначения
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+46 мин
Город особого назначения
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
Сюжет
Их вызывают в ситуациях, когда другие спецслужбы бессильны. Именно в группе «Город» и служат наши герои. Их набрали в отряд из других специальных подразделений МВД, ФСБ и армии. Все он прошли тяжелейший отбор и соответствуют жeстким критериям: офицерское звание, идеальное здоровье, психологическая устойчивость, высокий интеллект, способность брать на себя ответственность и проявлять инициативу. Порой за считанные минуты героям приходится рассмотреть все варианты решения проблемы, чтобы выбрать единственно верный путь и обязательно выполнить поставленную задачу.
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
- ДНРежиссёр
Денис
Нейманд
- ИСАктёр
Игорь
Сергеев
- МГАктёр
Марк
Гаврилов
- МКАктриса
Мария
Капустинская
- МБАктёр
Максим
Белбородов
- ГМАктёр
Георгий
Маришин
- ДТАктёр
Дмитрий
Ткаченко
- ГСАктёр
Глеб
Степан Каллистов
- ОСАктриса
Оксана
Сырцова
- МШАктёр
Михаил
Шеломенцев
- АТАктриса
Алина
Титова
- ЮГСценарист
Юрий
Гречаный
- СКСценарист
Сергей
Кощеев
- ИТСценарист
Игорь
Ткаченко
- АБСценарист
Александр
Бачило
- Продюсер
Гия
Лордкипанидзе
- АШПродюсер
Александр
Шейн
- ДСПродюсер
Дмитрий
Сошников
- ИГПродюсер
Илья
Гаврютин
- ММХудожница
Мария
Морозова
- ПФОператор
Павел
Фоминце�в
- НБКомпозитор
Николай
Бичан
- АПКомпозитор
Альберт
Потапкин