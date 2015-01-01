Город особого назначения. Сезон 1. Серия 1
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Город особого назначения
1-й сезон
1-я серия

Город особого назначения (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.82015, Город особого назначения. Сезон 1. Серия 1
Боевики18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Их вызывают в ситуациях, когда другие спецслужбы бессильны. Именно в группе «Город» и служат наши герои. Их набрали в отряд из других специальных подразделений МВД, ФСБ и армии. Все он прошли тяжелейший отбор и соответствуют жeстким критериям: офицерское звание, идеальное здоровье, психологическая устойчивость, высокий интеллект, способность брать на себя ответственность и проявлять инициативу. Порой за считанные минуты героям приходится рассмотреть все варианты решения проблемы, чтобы выбрать единственно верный путь и обязательно выполнить поставленную задачу.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Боевики

Рейтинг

7.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Город особого назначения»

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