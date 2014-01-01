Гордиев узел (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В приморском городе живут три девушки: Лика Гордеева - первая красавица города, Настя Макарова - гордость школы и золотая медалистка, и Женька Полищук - пацанка, бредящая дальними плаваниями. Женька безответно влюблена в Колю - сына учительницы математики и верного рыцаря Насти. Но Коля относится к Женьке как к младшей сестренке. А Настя не отвечает Коле взаимностью: для нее он лишь друг детства. А у Лики роман с Виктором, лихим местным байкером, перебивающимся случайными заработками. Впрочем ,относится она к роману крайне цинично: «чтоб опыта поднабраться». Цель Лики - вырваться в столицу. И тут на летние каникулы приезжает домой Настя с женихом. Максим - ее однокурсник, обаятельный открытый парень из интеллигентной семьи. Могла ли Лика не воспользоваться таким шансом?



Сериал Гордиев узел 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.