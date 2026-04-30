Король демонов Кродин вместе с четырьмя повелителями ведёт свою армию на север Центрального континента, атакуя королевство Картлан. Когда ситуация кажется безнадёжной, отважный герой Чжидэ Дофин врывается в замок демонов, уничтожает главных врагов и убивает Кродина. Казалось бы, война окончена, но на Дофина сыпятся новые испытания, и он обнаруживает тайны, скрытые самим королевством.

