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Герой четвертой стены
Актёры и съёмочная группа сериала «Герой четвертой стены»

Актёры и съёмочная группа сериала «Герой четвертой стены»

Актёры

Ван Чжэнь

Ван Чжэнь

Wang Zhen
Актёр
Тан И

Тан И

Tang Yi
Актёр

Продюсеры

Кан Цзюнь

Кан Цзюнь

Kang Jun
Продюсер
Ли Ни

Ли Ни

Li Ni
Продюсер