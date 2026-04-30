Герой четвертой стены. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Герой четвертой стены
1-й сезон
2-я серия
2023, Si ge yong zhe
Мультсериалы, Фэнтези18+
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Герой четвертой стены (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Король демонов Кродин вместе с четырьмя повелителями ведёт свою армию на север Центрального континента, атакуя королевство Картлан. Когда ситуация кажется безнадёжной, отважный герой Чжидэ Дофин врывается в замок демонов, уничтожает главных врагов и убивает Кродина. Казалось бы, война окончена, но на Дофина сыпятся новые испытания, и он обнаруживает тайны, скрытые самим королевством.

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Боевик, Мелодрама, Фэнтези, Мультсериалы
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.5 IMDb