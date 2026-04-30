2023, Si ge yong zhe
Мультсериалы, Фэнтези18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Герой четвертой стены (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+8 мин
Герой четвертой стены
Сезон 1 Серия 1
- 18+8 мин
Герой четвертой стены
Сезон 1 Серия 2
- 18+8 мин
Герой четвертой стены
Сезон 1 Серия 3
- 18+8 мин
Герой четвертой стены
Сезон 1 Серия 4
- 18+9 мин
Герой четвертой стены
Сезон 1 Серия 5
- 18+8 мин
Герой четвертой стены
Сезон 1 Серия 6
- 18+7 мин
Герой четвертой стены
Сезон 1 Серия 7
- 18+8 мин
Герой четвертой стены
Сезон 1 Серия 8
- 18+8 мин
Герой четвертой стены
Сезон 1 Серия 9
- 18+10 мин
Герой четвертой стены
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Король демонов Кродин вместе с четырьмя повелителями ведёт свою армию на север Центрального континента, атакуя королевство Картлан. Когда ситуация кажется безнадёжной, отважный герой Чжидэ Дофин врывается в замок демонов, уничтожает главных врагов и убивает Кродина. Казалось бы, война окончена, но на Дофина сыпятся новые испытания, и он обнаруживает тайны, скрытые самим королевством.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
5.5 IMDb