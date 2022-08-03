Уилл и Джек выслеживают серийного убийцу, который вырезает «крылья» из плоти своих жертв, стремясь сделать ангелов-хранителей, чтобы те охраняли его сон. Жена Кроуфорда Белла доверяет Ганнибалу тревожащий ее секрет, которым она не хочет делиться с мужем.

