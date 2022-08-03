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Ганнибал (сериал, 2013) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2013, Hannibal 1. 5
Детектив, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Уилл и Джек выслеживают серийного убийцу, который вырезает «крылья» из плоти своих жертв, стремясь сделать ангелов-хранителей, чтобы те охраняли его сон. Жена Кроуфорда Белла доверяет Ганнибалу тревожащий ее секрет, которым она не хочет делиться с мужем.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ганнибал»