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Ганнибал

Ганнибал (сериал, 2013) смотреть онлайн

2013, Hannibal 2 сезона
Детектив, Драма18+

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О сериале

Уилл Грэхэм — одаренный профайлер, который вместе с ФБР разыскивает серийного убийцу. Уникальный способ мышления Грэма дает ему удивительную способность глубоко проникаться чувствами другого человека, даже психопата. Он может понять, что ими движет. Но когда ум преследуемого убийцы оказывается слишком сложным, он прибегает к помощи доктора Лектера, одного из ведущих психиатрических умов в стране.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ганнибал»