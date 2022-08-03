Ганнибал (сериал, 2013) смотреть онлайн
2013, Hannibal 2 сезона
Детектив, Драма18+
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О сериале
Уилл Грэхэм — одаренный профайлер, который вместе с ФБР разыскивает серийного убийцу. Уникальный способ мышления Грэма дает ему удивительную способность глубоко проникаться чувствами другого человека, даже психопата. Он может понять, что ими движет. Но когда ум преследуемого убийцы оказывается слишком сложным, он прибегает к помощи доктора Лектера, одного из ведущих психиатрических умов в стране.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.5 IMDb
- МРРежиссёр
Майкл
Раймер
- ГНРежиссёр
Гильермо
Наварро
- Режиссёр
Винченцо
Натали
- ДСРежиссёр
Дэвид
Слэйд
- Актёр
Мадс
Миккельсен
- ХДАктёр
Хью
Дэнси
- Актёр
Лоренс
Фишбёрн
- КДАктриса
Кэролайн
Деверне
- Актриса
Джиллиан
Андерсон
- СТАктёр
Скотт
Томпсон
- АААктёр
Аарон
Абрамс
- ЭПАктриса
Эттьенн
Пак
- КРАктриса
Кейси
Рол
- НАСценарист
Ник
Антоска
- ДМСценарист
Дон
Манчини
- ДАСценарист
Джесси
Александр
- Продюсер
Марта
Де Лаурентис
- СДПродюсер
Сидони
Дюма
- БФПродюсер
Брайан
Фуллер
- МДХудожник
Мэттью
Дейвис
- ППХудожница
Патти
Подеста
- РЧХудожник
Рори
Чейн
- МДМонтажёр
Майкл
Доэрти
- СФМонтажёр
Стивен
Филипсон
- БУМонтажёр
Бен
Уилкинсон
- ДХОператор
Джеймс
Хокинсон
- КХОператор
Карим
Хуссэйн
- ММОператор
Майкл
Маршалл
- БРКомпозитор
Брайан
Райцелл