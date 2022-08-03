Ганнибал (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2013, Hannibal 1. 4
Детектив, Драма18+
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О сериале
Уилл приходит к выводу, что цепочка убийств целых семей осуществлялась пропавшими из этих же семей детьми. Уилл считает, что дети совершали преступления под влиянием одного взрослого. Ганнибал выписывает Эбигейл Хоббс из психиатрической лечебницы, чем вызывает беспокойство и гнев у доктора Аланы Блум.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.5 IMDb
- МРРежиссёр
Майкл
Раймер
- ГНРежиссёр
Гильермо
Наварро
- Режиссёр
Винченцо
Натали
- ДСРежиссёр
Дэвид
Слэйд
- Актёр
Мадс
Миккельсен
- ХДАктёр
Хью
Дэнси
- Актёр
Лоренс
Фишбёрн
- КДАктриса
Кэролайн
Деверне
- Актриса
Джиллиан
Андерсон
- СТАктёр
Скотт
Томпсон
- АААктёр
Аарон
Абрамс
- ЭПАктриса
Эттьенн
Пак
- КРАктриса
Кейси
Рол
- НАСценарист
Ник
Антоска
- ДМСценарист
Дон
Манчини
- ДАСценарист
Джесси
Александр
- Продюсер
Марта
Де Лаурентис
- СДПродюсер
Сидони
Дюма
- БФПродюсер
Брайан
Фуллер
- МДХудожник
Мэттью
Дейвис
- ППХудожница
Патти
Подеста
- РЧХудожник
Рори
Чейн
- МДМонтажёр
Майкл
Доэрти
- СФМонтажёр
Стивен
Филипсон
- БУМонтажёр
Бен
Уилкинсон
- ДХОператор
Джеймс
Хокинсон
- КХОператор
Карим
Хуссэйн
- ММОператор
Майкл
Маршалл
- БРКомпозитор
Брайан
Райцелл