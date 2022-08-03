Уилл приходит к выводу, что цепочка убийств целых семей осуществлялась пропавшими из этих же семей детьми. Уилл считает, что дети совершали преступления под влиянием одного взрослого. Ганнибал выписывает Эбигейл Хоббс из психиатрической лечебницы, чем вызывает беспокойство и гнев у доктора Аланы Блум.

