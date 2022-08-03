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Ганнибал (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2013, Hannibal 1. 4
Детектив, Драма18+

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О сериале

Уилл приходит к выводу, что цепочка убийств целых семей осуществлялась пропавшими из этих же семей детьми. Уилл считает, что дети совершали преступления под влиянием одного взрослого. Ганнибал выписывает Эбигейл Хоббс из психиатрической лечебницы, чем вызывает беспокойство и гнев у доктора Аланы Блум.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ганнибал»